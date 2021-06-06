Куйвашев опять уехал в Европу

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев снова уехал в Европу. Как и прошлым летом, он отправился в Венгрию – в Будапешт. Там он встретился с главой ассоциации «СпортАккорд» Рафаэлем Кьюлли. В отличие от прошлой поездки, в этот раз Куйвашев сам рассказал о ней в своем Instagram.

Помимо Куйвашева и Кьюлли во встрече приняли участие управляющий директор организации Нис Хатт и руководитель локального оргкомитета Дмитрий Путилин. Стороны обсудили готовность к проведению саммита «СпортАккорд» в Екатеринбурге. В частности, меры эпидемической безопасности.

Как уже писал «Новый День», участники должны будут сдать тесты на коронавирус. Кроме того, будет вестись постоянное наблюдение за состоянием их здоровья.

Напомним, саммит пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 12 ноября 2021 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.06.21

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