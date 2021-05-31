Прививки, справки, тесты – что потребуют от участников «Иннопрома» и SportАccord

Меньше полутора месяцев остается до промышленной выставки «Иннопром», которая в прошлом году была отменена из-за ситуации с коронавирусом. В этом году мероприятие все же должно состояться, по крайней мере, в настоящее время об отмене местные власти и организаторы не заявляют. Страной-партнером станет Италия, так что на выставке ожидаются гости из-за рубежа. Однако пока неизвестно, на каких условиях иностранцы будут работать на «Иннопроме», потребуют ли от них привиться или же делать тесты. В «Формике», которая занимается организацией выставки, не смогли ответить, что потребуется от участников. Там лишь сообщили, что готовы выполнять требования Роспотребнадзора. «Допуск на площадку мероприятия для всех категорий лиц возможен только при наличии гигиенической маски и перчаток. Также участникам и персоналу необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра», – заявили «Новому Дню» в пресс-службе «Формики».

Роспотребнадзор по Свердловской области пока же решает, нужны ли будут прививки или ПЦР-тесты гостям и участникам «Иннопрома». В пресс-службе ведомства рассказали, что этот вопрос уже обсуждали на санитарно-противоэпидемической комиссии. «В ближайшее время будет выработан комплекс мер для минимизации рисков по заболеваемости Covid-19 для участников и гостей Иннопрома», – сообщили «Новому Дню» в ведомстве.

Интересно, что на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет на этой неделе, участники, включая представителей СМИ, должны будут сдавать ПЦР-тесты в одном из специализированных центров тестирования ПМЭФ-2021. Результаты будут готовы в течение 24 часов, они будут действительны до 5 июня включительно, но с оговоркой – те, кто захотят принять участие в пленарном заседании (ключевое мероприятие форума, в его работе традиционно принимает участие президент России Владимир Путин), должны будут сдать анализы повторно.

В Екатеринбурге, помимо «Иннопрома», в этом году пройдет международный саммит SportAccord. «Сейчас мы исходим из текущих рекомендаций Роспотребнадзора в части проведения международных событий. Это обязательное тестирование в момент прилета или сертификат о вакцинации, масочный режим и постоянное медицинское сопровождение на всех официальных площадках – «Екатеринбург-Экспо», отели, транспортные узлы. Организаторам и персоналу тоже уделяется повышенное внимание. На уровне правительства Российской Федерации прорабатывается предложение об открытии специальных зон вакцинирования в других странах, чтобы обезопасить участников и гостей саммита», – сказал «Новому Дню» руководитель местного оргкомитета саммита Дмитрий Путилин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.05.21

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