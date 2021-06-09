Количество больных Covid-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигло 111

В Свердловской области снова увеличилось количество больных коронавирусом, которых пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. По последним данным регионального оперштаба, сейчас таких пациентов – 111. Еще вчера штаб сообщал о 95 таких больных, позавчера – о 90.

Всего «тяжелых» больных насчитывается 258 человек, из них 140 лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести – 1361. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Как уже писал «Новый День», в конце апреля число тяжелых больных на аппаратах ИВЛ составляло в среднем 80-90 человек в сутки. В начале мая показатели начали расти – таких пациентов в клиниках области стало стабильно более 90. Но самый заметный скачок произошел в конце мая – начале июня. 23-25 мая на ИВЛ были 86-90 человек, 26 мая – 93 человека, 27 мая – 101 человек, 28-го – 105. 30 и 31 мая было зарегистрировано максимальное за последние месяцы количество больных с серьезными проблемами с дыханием – 106. Затем показатели начали снижаться и опустились до 90-95. Ранее в оперштабе эту динамику прокомментировали так: «Как отмечают специалисты, данные колебания в 10% являются нормальными для статистики реанимационных работ. Данный вид помощи не имеет закономерности. Эти цифры не отражают ситуацию, связанную с ухудшением или улучшением общей эпидситуации».

Добавим, за сутки в регионе зарегистрировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+43), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Режа, Талицы, Шалинского городского округа. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 90 206. За сутки выписано 109 человек, всего – 84 110. Зарегистрировано 12 случаев смерти больных Covid-19. C начала пандемии – 3 533.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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