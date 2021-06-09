Подозреваемый в убийстве пропавшей женщины задержан и указал, где спрятал тело (ФОТО)

В Свердловской области прекращены поиски пропавшей в ночь на 6 июня 35-летней Александры Иньшиной из Берёзовского. Подозреваемый в ее убийстве задержан и указал место, где спрятал тело.

Как сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области, женщина ушла из дома вечером 5 июня и больше на связь не выходила. По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе расследования было установлено, что Александра уехала на такси в Екатеринбург. Возвращаясь домой в ночь на 6 июня, она села в попутную автомашину, которая через некоторое время выехала из Екатеринбурга и проследовала по Серовскому тракту. Следователи СКР и полицейские установили владельца этой машины – 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, и задержали его. В ходе допроса он признался, что убил женщину с целью ограбления. При этом он отметил, что у него имеются значительные долги перед микрофинансовыми организациями, поэтому в ночь на 6 июня он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить. Катаясь по городу на машине, он встретил одиноко идущую женщину, которая в итоге и стала его жертвой. После допроса подозреваемый сам изъявил желание показать место сокрытия тела потерпевшей – в лесу недалеко от Серовского тракта. Тело действительно было обнаружено там. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что заявление о пропаже молодой женщины подала ее мать 7 июня. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения возможных мест нахождения разыскиваемой, опросили круг знакомых, провели комплекс поисковых мероприятий и нашли подозреваемого.

«Изначально он рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе. Однако, когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи (полиграфе), стало понятно, что таксист пытается ввести в заблуждение и, таким образом, избежать наказания. В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Это 31 километр автодороги Екатеринбург – Серов. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев», – рассказал Горелых.

Сейчас полиция и СК устанавливают более подробные и точные обстоятельства убийства, а также ищут других лиц, которые могли пострадать от рук этого гражданина раньше. Возможно, на его счету имеются и другие тяжкие преступления, о которых ранее потерпевшие в правоохранительные органы не сообщали. Таким людям следует обращаться в любой территориальный ОВД или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.

Екатеринбург, Берёзовский, Елена Владимирова

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