Убийце молодой женщины из Березовского грозит пожизненное лишение свободы

Рецидивисту Марату Имашеву, который сознался в убийстве 35-летней жительницы Березовского Александры Иньшиной, предъявлено обвинение. Мужчину будут судить по двум уголовным статьям: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Сегодня суд примет решение об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, следователь заявил ходатайство об аресте.

Александра Иньшина ушла из дома вечером 5 июня и не вернулась. Следователи выяснили, что рано утром 6 июня ее подвозил 49-летний тагильчанин Марат Имашев. Водитель вывез молодую женщину на Серовский тракт и убил ее, забрав ценные вещи. Тело он спрятал в лесу в зарослях крапивы и два раза возвращался на это место, чтобы проверить, что Александра точно мертва. Полицейские задержали Имашева 9 июня, после проверки на детекторе лжи он дал признательные показания. Мужчина рассказал, что накопил большие долги перед микрофинансовыми организациями и специально приехал в Екатеринбург с целью кого-нибудь ограбить. Во время дачи показаний обвиняемый пытался совершить суицид, используя авторучку, но ранение было не смертельным.

По данным полиции, Имашев ранее имел судимость за тяжкие преступления, в том числе изнасилования, разбойные нападения, кражи, убийства и мошенничества, побег из колонии в Ивделе. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-2 Нижнего Тагила. «Из 49 лет, прожитых на этом свете, гражданин Имашев без малого 30 лет провёл в местах лишения свободы. За убийство молодой женщины из Берёзовского ему тоже светит явно не курорт, а тюремный срок вплоть до пожизненного», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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