Рецидивист, убивший девушку, пытался совершить суицид с помощью ручки

Рецидивист Марат Имашев, который сознался в убийстве 35-летней березовчанки Александры Иньшиной, пытался совершить самоубийство – уже после того, как его задержали и как он дал признательные показания. Об этом сообщил руководитель пресс-служб ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. «Когда он давал признательные показания, вероятно, осознав, что натворил, решил при помощи авторучки свести счеты с жизнью, вонзив ее [в одну из частей тела], но ранение оказалось не смертельным», – сказал полковник Горелых.

Он напомнил, что Имашев провел порядка 28 лет в тюрьмах и лагерях, в том числе за тяжкие преступления. На его счету – изнасилования, разбойные нападения, кражи, убийства и мошенничества, побег из колонии в Ивделе. «В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года, срок отбывал в ИК-2 Нижнего Тагила», – добавил руководитель пресс-службы областного полицейского главка.

Напомним, Александра ушла из дома вечером 5 июня, оставив сына с бабушкой, своей матерью. С тех пор она на связь не выходила. По факту исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Впоследствии выяснилось, что девушка уехала на такси в Екатеринбург, а возвращаясь домой ночью 6 июня, села в попутку. Удалось найти и автомобиль – он выехал из Екатеринбурга на Серовский тракт. Владельца этой машины задержали правоохранители. 49-летний Имашев в ходе допроса признался, что убил женщину с целью ограбления. По словам Горелых, применялся и полиграф – до использования детектора лжи рецидивист утверждал, что высадил свою пассажирку у кафе на трассе. Позднее он объяснил, что у него были долги – и в Екатеринбург он приехал специально, чтобы ограбить кого-нибудь.

Тело Александры рецидивист спрятал в лесу недалеко от Серовского тракта в зарослях крапивы, замаскировав ветками деревьев. Имашев сам показал полицейским и следователям это место. «После совершенного убийства жительницы Березовского подозреваемый дважды возвращался к месту сокрытия тела жертвы, чтобы убедиться в том, что она не осталась жива. Похищенные у жертвы вещи, кроме драгоценностей, он разбросал по трассе, дабы сыщики уголовного розыска не обнаружили его отпечатков пальцев», – добавил Валерий Горелых.

Он также сказал, что, возможно, на счету Имашева есть и другие преступления, в том числе те, о которых неизвестно ни полиции, ни Следственному комитету, поскольку жертвы не обращались в органы. Горелых попросил возможных пострадавших от действий рецидивиста обращаться в управление МВД по региону.

Добавим, Имашев задержан, в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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