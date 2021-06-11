Начались прения по делу Каторгиной, выступает сторона обвинения (ФОТО)

Сегодня в областном суде состоялось заседание по делу об убийстве Ксении Каторгиной. С больничного вышел прокурор Георгий Паникаров, и судебные прения начались.

«Человеческая жизнь бесценна, гибель девушки – трагедия вдвойне», – отметил Паникаров.

В данный момент прокурор зачитывает протоколы иных разбойных преступлений банды – запугивание и нанесение телесных повреждений матери подсудимой Екатерины Меньщиковой Аллы Бабняк. Обвиняемые вымогали у Аллы и ее сожителя деньги, показывали выкопанную яму, угрожая убийством.

Напомним, судебные прения переносились дважды. В первый раз оказались не готовы адвокаты, а во второй в больницу попал прокурор Паникаров.

Как ранее писал «Новый День», Ксению Каторгину убили в октябре 2019 года, когда она приехала на Уралмаш продавать автомобиль. Обвиняемые в убийстве – Михаил Фёдорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина Меньшикова с момента задержания находятся в СИЗО.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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