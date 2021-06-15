В Свердловской области привились от коронавируса 12% жителей

Жители Свердловской области не спешат вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на работу выездных прививочных пунктов в торговых центрах, аэропорту, на железнодорожном вокзале, общий процент вакцинированных уральцев остается низким.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, на 15 июня первым компонентом вакцины привились 518 148 человек (чуть более 12% от населения области), полностью завершили курс вакцинации – более 435 тысяч человек (10,1%). Стоит отметить, что за неполные две недели в регионе привились от коронавируса чуть более 40 тысяч человек, то есть около 1% жителей.

Напомним, власти ставили цель привить 60% населения области к июлю. Затем сроки были скорректированы до сентября. На данный момент в Свердловской области наблюдается очередной подъем заболеваемости Covid-19: новых заболевших больше, чем выздоровевших пациентов. В Екатеринбурге уже в два раза увеличили количество бригад скорой медицинской помощи.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

Водитель, 60 раз оштрафованный за нарушение ПДД, врезался в столб и погиб (ФОТО). / Спортивный пиарщик из Екатеринбурга получил вторую награду от Путина. / В Екатеринбурге вдвое увеличили число «ковидных» скорых бригад. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»