Департамент по труду: транспортники не просили найти им кадры взамен мигрантов

За время пандемии россияне начали замещать мигрантов в некоторых сферах – например, на строительстве и в транспортных предприятиях. Но количество таких замещений оказалось незначительным, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов. При этом в Екатеринбурге транспортники жаловались, что не могут вывести в рейсы нужное число автобусов из-за того, что на маршрутах некому работать. Но в департамент по труду никто из них не обращался.

«Обращений не было, профильные министерства вопрос не поднимали, частным порядком на меня тоже никто не выходил», – отметил Антонов. Он предположил, что «разгадка» проста: у транспортников на самом деле стало не хватать людей в пандемию из-за проблем с мигрантами, но они не стали запрашивать кадры в департаменте, потому что «оплата труда водителей и кондукторов носит бело-серый характер».

Напомним, жители Академического жаловались на отсутствие автобусов после 9 часов вечера и на невероятную давку в салонах в другое время. Перевозчик маршрутов 012 и 019 заявил, что у него не хватает людей, порядка 30 % автобусов не выходили на маршрут. Мигрантов заменили на жителей Саратовской, Самарской, Волгоградской областей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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