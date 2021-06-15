Количество тяжелых больных с коронавирусом за сутки снизилось на сто человек

За минувшие сутки в Свердловской области резко снизилось количество больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии – с 313 человек накануне до 204 – сегодня.

В то же время, как сообщают в оперштабе, 148 пациента остаются в реанимации, в том числе 118 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 1 479. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Это почти столько же, столько за предыдущие сутки.

За сутки выявлено 146 новых случаев коронавируса, то есть рост заболеваемости продолжается. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+59), Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова и Камышловского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сосьвы, Талицкого и Шалинского городских округов. Также зарегистрировано 13 случаев смерти больных Covid-19.

Как уже писал «Новый День», в Свердловской области могут ужесточить анитиковидные меры, об этом завил сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев во время обхода ключевых точек города с журналистами. Отвечая на вопрос о судьбе общегородского выпускного и фестиваля Ural Music Night, Куйвашев сказал: «Не исключаю ограничительных мер. Мы будем к этому подходить максимально аккуратно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Нам недели хватит, чтобы понять, как будет развиваться ситуация», – заявил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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