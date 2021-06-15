После прогулки Куйвашева по центру горожане попросили его вспомнить о других районах

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов прогулялись по центру города и осмотрели Исторический сквер, мосты через Исеть, пространство у строящейся ледовой арены, ЦПКиО.

Своими впечатлениями губернатор поделился в инстаграме. Он написал: «2023 год – год 300-летия Екатеринбурга и проведения Всемирных студенческих игр. Оба события для нас – это возможность привлечь дополнительные средства на те преобразования, которых городу пока не хватает».

После чего горожане рассказали губернатору, какие еще территории нужно бы привести в порядок. Например, екатеринбуржцев волнуют сроки реконструкции гимназии №40, состояние поселка Калиновского, набережной от реки Ольховки и УрГУПСа до Макаровского моста, набережной у театра драмы, недострой на улице Высоцкого, мусор на проспекте Космонавтов и другие проблемные точки.

Напомним, недавно свердловчане голосовали за лучшие дизайн-проекты общественных территорий. Победителями стали «Солнечные аллеи» в микрорайоне Солнечном и Преображенский парк в Академическом. В 2022 году их будут благоустраивать в рамках национального проекта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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