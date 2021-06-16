Область выделит АО «Ледовая арена» 1,5 млрд рублей из регионального бюджета

Среди поправок в бюджет-2021, принятых сегодня в первом чтении депутатами заксобрания, будет 1,5 млрд рублей на предоставление бюджетных инвестиций АО «Ледовая арена». Это решение было принято буквально на следующий день после того, как губернатор Евгений Куйвашев заявил, что стоящий практически вплотную к арене недострой, гостиница «Дели», будет не снесен, а перестроен в ТРЦ.

Как уже писал «Новый День», АО «Ледовая арена» было учреждено областным правительством и Холдингом УГМК для строительства ледовой арены на 15 тысяч мест на участке, где раньше стояла недостроенная телебашня. Поблизости от стройплощадки много лет стоит еще один опасный недострой – гостиница «Дели». В конце 2020 года в МУГИСО, которое является одним из совладельцев АО «Ледовая арена», «Новому Дню» сообщили, что «Ледовая арена» уже выкупила объект под снос. Ожидалось, что здесь будет построена многоуровневая парковка. Саму арену планировалось сдать к Универсиаде-2023. Но в последнее время звучала иная полуофициальная версия: строительство затягивается, и арена будет сдана уже во второй половине 2023-го, после игр. Причем не по вине застройщика. По данным инсайдеров, крупный бизнес был несколько удивлен тем, что крупные транши на строительство объектов Универсиады получает в основном «Синара», а высоким столичным гостям показывают почему-то УГМК-арену.

Вероятно, сегодняшние поправки в бюджет стали результатом некого торга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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