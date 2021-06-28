Неделя будет экстремально жаркой: к среде температура поднимется до +35

В Свердловскую область пришла жаркая погода. Уже сегодня столбики термометров поднимутся до +32 градусов, а к среде – до +35. Относительная прохлада придет в регион лишь к воскресенью.

Сегодня днем, по прогнозу Гидрометцентра, в Свердловской области будет до +32 градусов, завтра – до +33, в среду – до +35. Ночами будет около +20 градусов. Даже на севере региона не будет прохлады.

Все три дня синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Но в Екатеринбурге осадков не будет. Самым жарким днем будет среда.

По данным долгосрочного прогноза «Яндекс.Погода», жара продлится до выходных. В субботу ожидается +26, в воскресенье +23 и дожди.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 28.06.21

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