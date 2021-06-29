Медики и спасатели советуют в +37 не выходить из дома, не открывать окна и чаще ходить в душ

Сегодня и завтра в Свердловской области ожидается аномальная жара до +37 градусов. В пик жары медики и спасатели советуют оставаться дома и закрыть окна. Врачи предупреждают, что из-за сниженного количества кислорода в воздухе многие могут почувствовать недомогание. Гулять лучше до 11 утра и после 5 вечера.

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, аномальная жара придет уже сегодня днем и может продержаться до 3 июля. В самые жаркие часы температура поднимется до +37°C.

«Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна (ставни и шторы), особенно если они выходят на солнечную сторону. Ночью, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении, окна можно держать открытыми, если это безопасно», – советуют спасатели.

Детей и животных нельзя оставлять в припаркованных машинах даже на пару минут. Прежде чем садиться в разогретый на солнце автомобиль, нужно его проветрить и охладить кондиционером.

Медики напоминают, что из-за низкого содержания кислорода в воздухе недомогание могут испытывать не только люди с хроническими заболеваниями, нарушением сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом, но и вполне здоровые. Поэтому всем советуют рационально распределять физическую работу в течение дня: желательно, чтобы основная нагрузка была до 11 часов и после 17 часов. То же касается и прогулок на улице.

«Не злоупотребляйте кондиционером: если вам придется выйти на улицу, резкие перепады температур могут вызвать тепловой шок, а также появление простуды. Намного полезнее в течение дня несколько раз принимать прохладный душ», – советуют врачи.

Конечно, в жару важно много пить – до 2,5 литра обычной или минеральной воды, несладких напитков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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