Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Синоптики выдали предупреждение о смоге, который продержится в Свердловской области до 20 часов 3 июля. В это же время в регионе действует предупреждение об аномальной жаре – среднесуточные температуры будут на 7 и более градусов выше нормы, максимум, по прогнозам – до +36…+37°C.

Добавим, в Екатеринбурге сегодня ожидается до +34 градусов, завтра на градус выше, ветер будет слабый, неустойчивый. В среду синоптики прогнозируют жару +32…+34°C, подует южный ветер, днем возможны шквалистые усиления до 15-20 м/с, вероятен кратковременный дождь.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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