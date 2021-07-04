Из-за грозы несколько рейсов в Кольцово прибыли с задержкой

Сегодняшняя ночная гроза привела к тому, что несколько рейсов прибыли в аэропорт Кольцово с опозданием – сначала им пришлось пойти на посадку в соседних городах.

«Вчера из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы. Рейс UT-106 – в Уфу, рейсы U6-322 и SU-2973 – в Пермь. Все рейсы уже прибыли в Кольцово и отправились далее по маршруту», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Добавим, начиная примерно с 22:35, жители Екатеринбурга стали замечать, что самолеты летают совсем низко над городом. «Страшно, когда на тебя летит самолет», – поделилась читательница «Нового Дня». Впрочем, многие самостоятельно догадались, что самолеты облетали грозовой фронт.

Напомним, это уже вторая сильная гроза за последние дни: предыдущая началась в пятницу около 17:40. Из-за удара одной молнии погибли два человека, а другой – на несколько часов остановилось движение поездов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.07.21

Третья волна ковида, погодные аномалии и выдвижение в депутаты: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / У Макаровского моста иномарка врезалась в трамвай (ФОТО). / Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»