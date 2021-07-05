В первый день «Иннопрома» сохранится штормовое предупреждение

В Свердловской области 5 июля сохраняется вероятность дождей, гроз, усиления ветра до 18 м/с, температура воздуха – от +10 до +19. ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует соблюдать меры безопасности. В частности, если гроза застала водителя в дороге, нужно остановиться, плотно закрыть окна и двери, не прикасаться к металлическим предметам, в том числе – мобильному телефону. Если люди идут пешком, нужно укрыться в помещении, в подъезде любого дома.

Как уже писал «Новый День», сегодня в Екатеринбурге открывается промышленная выставка-форум «Иннопром», для участия в которой прибыли не только делегации из России и Италии, но и члены правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, за последние дни над регионом пронеслись две сильных грозы. Во время первой, вечером 2 июля, на озере Балтым ударом молнии убило двух мужчин, которые отдыхали на берегу со своими семьями. Вторая, в ночь с 3 на 4 июля, вынудила пилотов рейсов, летящих в Екатеринбург, уйти на запасные аэродромы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

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