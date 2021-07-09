Епархия ответила на запрет Царского крестного хода: верующих просят носить маски, а власть – обеспечить безопасность

Екатеринбургская епархия спустя сутки прокомментировала запрет властей на проведение крестного хода в рамках фестиваля «Царские дни». Шествие православных состоится, о чем ранее заявил митрополит Евгений. При этом священнослужители призвали паломников соблюдать меры санитарной безопасности и трезво оценить опасность заражения Covid-19. Для тех, кто не сможет принять участие в традиционных богослужениях, на телеканале «Союз» будут организованы онлайн-трансляции.

«В Екатеринбургской епархии с пониманием относятся к ситуации, при которой глава региона вынужден был сообщить об отказе в согласовании проведения Царского крестного хода.

Мы ценим заботу о благополучии участников крестного хода и искренне надеемся на помощь по обеспечению паломников средствами индивидуальной защиты, организации безопасного движения, обеспечении питьевой водой, санитарными удобствами и подобным. Опираясь на опыт прошлого года, когда богослужения Царских дней прошли вполне безопасно, мы намерены сделать все возможное, чтобы и в этом году проявить заботу о верующих и обеспечить меры безопасности как во время богослужения, так и в ходе народного шествия. […]

Русская Православная Церковь не оставит без внимания и заботы тех людей, которые по многолетней традиции приедут в Екатеринбург со всех концов страны, чтобы почтить память святых Царственных страстотерпцев, уже запланировали поездку, приобрели билеты и не намерены менять свой выбор.

Просим тех, кто твердо намерен принять участие в главных богослужениях Царских дней, неукоснительно соблюдать все меры безопасности, быть внимательными к рекомендациям добровольцев Православной службы милосердия, дабы не омрачить торжество возможными негативными последствиями для себя и близких.

Мы призываем всех ответственно и трезво подойти к вопросу участия в богослужениях Царских дней, поскольку нельзя недооценивать реальность опасности болезни. Для многих из нас некоторые формы выражения своей веры являются не частью жизни, а самой жизнью. А поскольку жизнь нельзя отменить, а возможно только умертвить, не видим в себе желания идти против рожна, подвергая себя подозрению в противодействии свободной и независимой религиозности», – говорится в сообщении Екатеринбургской Епархии.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев запретил крестный ход верующих до Ганиной Ямы, который ежегодно проходит в ночь с 16 на 17 июля. «Новый штамм, который распространяется по области, – еще опаснее. Гораздо больше людей подключают к кислороду. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие, и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно – опасно», – написал глава региона в Instagram. Куйвашев добавил, что после прошлогодних «Царских дней» регистрировались случаи заболевания, и люди переносили коронавирус довольно тяжело.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что позиция по крестному ходу не изменилась: «В протоколе заседания оперштаба Екатеринбургской епархии рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни». Однако в ведомстве не уточнили, грозит ли участникам крестного хода административная ответственность за несогласованное шествие. Опрошенные агентством политологи считают, что ситуация не приведет к конфликту губернатора и митрополита, но обеим сторонам придется искать компромисс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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