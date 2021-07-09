«Губернатор возложил ответственность на РПЦ»: политологи о несогласованном крестном ходе в Екатеринбурге

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге, по всей видимости, состоится несогласованный крестный ход верующих, который является кульминацией ежегодного фестиваля «Царские дни». Губернатор Евгений Куйвашев недвусмысленно дал понять, что массовое шествие православных приведет к увеличению числа заболевших коронавирусом, а свердловские больницы уже сейчас перегружены. Митрополиту Евгению понадобилось несколько часов, чтобы обозначить свою позицию: «Я однозначно пойду!». Эксперты считают, что ситуация не приведет к конфликту между двумя руководителями, но светским властям теперь придется искать компромисс с верующими.

«Митрополит не шел на конфликт, он объявил о своей позиции. Позиция у РПЦ была одна и та же – проводить крестный ход, независимо от каких-либо обстоятельств, потому что это внутренний позыв, который есть у каждого верующего человека. В этом смысле позиция митрополита понятная. Здесь прямого конфликта нет, и вряд ли будет. Насколько я знаю, митрополит человек достаточно трезвый и понимающий все сложности текущей ситуации. Но, тем не менее, это общая позиция церкви, и он ее высказал. Что касается заявления губернатора, то в данном случае Евгений Куйвашев возложил ответственность на РПЦ. По крайней мере, это было обозначено публично. В принципе митрополит тоже обозначил это в своем сообщении», – считает политолог Анатолий Гагарин.

Политтехнолог Александр Пирогов отметил, что у губернатора Куйвашева и митрополита Евгения прекрасные отношения, поэтому не идет речи о противоборстве. По его словам, оба руководителя просто выполняют свои задачи, и теперь будут искать компромисс. «Крестный ход является знаковым событием для Екатеринбургской епархии. Поэтому митрополит будет пытаться максимально сохранить это мероприятие. Может быть, изменится формат, или шествие будет адаптировано под требования Роспотребнадзора и оперативного штаба. Губернатор заботится об эпидблагополучии, и поэтому вынужден отменять массовые мероприятия. Я думаю, консенсус будет найден, и шествие православных в каком-то промежуточном виде пройдет. Или, в крайнем случае, будет согласована отмена. Тут надо понимать, что никто не получает выгоды от отмены крестного хода, к которому готовились почти год. Но сейчас ситуация в стране такая, что надо беречься, и где-то лучше уступить, чем обострять», – прокомментировал эксперт.

Анатолий Гагарин полагает, что правоохранительным органам придется реагировать на несогласованный крестный ход, если православные пойдут «козьими тропами», как выразился митрополит. «Видимо, люди будут собираться малыми группами и идти по тротуару. Правоохранителям нужно будет регулировать этот процесс. Как технически будут решена эта проблема, я не знаю. Но не думаю, что полиция начнет штрафовать верующих за участие в несогласованном мероприятии. Крестный ход – это традиционное шествие, которое не имеет под собой никакого политического подтекста. Поэтому реакция властей будет иметь сглаженный характер», – отметил собеседник агентства.

13:23

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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