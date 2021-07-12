У беспартийных кандидатов остался один день, чтобы выдвинуться в Госдуму

Сегодня в 24:00 окружные избиркомы завершают прием заявлений от кандидатов, которые желают пойти на выборы в Госдуму как самовыдвиженцы.

В Свердловской области таких кандидатов пока всего трое. По Каменск-Уральскому одномандатному округу выдвинулась Светлана Сарапульцева, 1982 г. р., учащаяся ГАПОУ СО Уральский техникум «Рифей». По Нижнетагильскому округу – старший инспектор-приемщик ООО «Инспекторский центр «Приёмка вагонов и комплектующих» Григорий Полявин, 1974 г.р. По Серовскому округу выдвинулся специалист Центра социальной помощи семье и детям города Серова, бывший депутат гордумы от КПРФ Александр Столбов, 1973 г. р.

В целом по стране, как сообщает ЦИК, в 225 одномандатных округах выдвинулось 1857 кандидатов: 1735 – от 11 политических партий, 122 – самовыдвижцы. Партийные списки ЦИК будет принимать до 24:00 вторника, 13 июля. Кандидаты из списков могут подать документы в окружные комиссии до 17 июля.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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