Царский крестный ход все-таки отменят. Итоги переговоров губернатора и митрополита

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил «Новому Дню» о результатах вчерашних переговоров губернатора Евгения Куйвашева и митрополита Евгения по поводу крестного хода на «Царских днях». По словам чиновника, обе стороны пришли к одному решению – не проводить массовое шествие верующих.

«Мы официально не даем разрешения на крестный ход. Участие в несанкционированном мероприятии грозит административной и уголовной ответственностью. Епархия, если судить по вчерашним переговорам, это понимает. Они настроены не проводить крестный ход, чтобы не нарушать действующее законодательство. Мы надеемся, что все будет нормально», – рассказал агентству Бидонько.

Оперативно получить комментарий Екатеринбургской Епархии агентству не удалось – пресс-служба не отвечает на звонки. Но, по словам Бидонько, епархия готовит официальное заявление по крестному ходу. Напомним, на прошлой неделе Куйвашев запретил проводить крестный ход верующих до Ганиной Ямы, который ежегодно проходит в ночь с 16 на 17 июля во время православного фестиваля «Царские дни». Он объяснил свое решение очень быстрым распространением третьей волны ковида в Свердловской области. После этого митрополит Евгений заявил, что он «однозначно пойдет» на крестный ход, даже если он не согласован светскими властями. Представители Епархии также заверили, что готовы выполнять все противоэпидемические требования. В свердловском правительстве в ответ начали выдвигать варианты замены массового мероприятия, например, пересадить верующих на автобусы. Но в итоге отказались от этой затеи.

Напомним, Свердловская область за последние два дня ставит суточные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. При этом в регионе вакцинировано чуть более 17% населения, тогда как для коллективного иммунитета необходимо 60%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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