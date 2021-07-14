В Екатеринбурге возводят палаточный городок для православных паломников (ФОТО)

В Екатеринбурге возводят палаточный городок для православных паломников, которые приедут на Царские дни. У Храма-на-Крови военные устанавливают палатки, уже подвезли туалеты. Городок откроют завтра в 9 утра, проработает он до полудня субботы. В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что будет работать бесплатная полевая кухня, меню традиционное: каша с рыбой, чай и хлеб. «В камерах хранения можно будет оставить свои вещи, чтобы принять участие в главных событиях Царских дней налегке», – отмечают в епархии.

В этом году одно из главных событий запрещено проводить – власти отменили Крестный ход. Но с оговоркой – отношение к несанкционированному православному шествию будет лояльным. «Никто не будет никого вязать, выставлять цепи силовиков и куда-то не пускать. Об этом даже примерной речи не идет. Но мы призываем всех подумать о своем здоровье», – заявил вчера вице-губернатор Павел Креков.

А сегодня екатеринбургские пользователи WhatsApp получили анонимную голосовую рассылку, в которой вкрадчивый голос рассказывает о предстоящем крестном ходе в память о царской семье. «Екатеринбургская епархия – не организатор крестного хода, официально он запрещен, он будет незаконным, но он состоится. Поэтому каждый, кто будет участвовать, решает сам – на свой страх и риск. Потому что могут быть применены административные санкции или другие последствия. Так что брать или не брать документы, решайте сами. Так как крестный ход неорганизованный, дороги перекрываться не будут. Крестный ход будет идти по тротуарам, нам необходимо избегать всевозможных провокаций, чтобы не было дурных последствий. Туалетов по пути хода не будет установлено, раздача воды будет производиться волонтерами. Кто не может идти – это не грех. Решайте сами. Кто может идти – тот идет на свой страх и риск», – говорится в послании.

Митрополит Евгений говорил, что он точно пойдет на Крестный ход, это было еще на прошлой неделе. Накануне вице-губернатор Сергей Бидонько уверял, что мирские власти и РПЦ договорились. Но никаких новых заявлений Екатеринбургская епархия до сих пор не сделала.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева, Александр Погольский

Екатеринбург. Другие новости 14.07.21

Точечная застройка не будет основной заботой нового градсовета. / Верующим Екатеринбурга сделали анонимную whatsapp-рассылку про Царский крестный ход. / Свердловский онкоцентр частично закрылся на карантин из-за заноса Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»