Якушев: чтобы человек между избирательным участком и дачей не выбрал дачу, надо работать с тройным напряжением

Перед окружными и участковыми избирательными комиссиями в условиях ограничительных мер по коронавирусу стоит задача работать с тройным напряжением, чтобы в сентябре обеспечить гражданам и охрану здоровья, и соблюдение их конституционного права проголосовать на выборах всех уровней. Об этом заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в интервью ГТРК «Регион-Тюмень».

Особенно остро, по его словам, эта проблема будет стоять в ХМАО-Югре, так как там проходит самое большое количество избирательных кампаний: почти во всех муниципалитетах, выборы в окружную думу, в Тюменскую областную думу и в Государственную думу. Соответственно, каждый избиратель получит больше бюллетеней, чем, например, в Курганской области, и больше времени проведет в кабинке для голосования. А ограничительные меры по коронавирусу не допускают скопления большого количества людей на участке.

«Очень важно, чтобы участковые, территориальные избирательные комиссии как-то объяснили это людям, призвали к проявлению терпимости, позвонили, развели потоки по времени. Даже при том, что голосование идет в течение трех дней, мы понимаем, что пятница – это рабочий день, а в выходные, если хорошая погода, люди часто думают: «С утра проголосую, а потом поеду на дачу», – объяснил Якушев. – С одной стороны, мы переживаем за здоровье людей, а с другой стороны – чтобы не получилось так, что из-за ограничений люди будут разворачиваться и уходить с участков, не дожидаясь возможности в них зайти. В результате мы получим низкую явку, а потом будем сами себе задавать вопросы – «почему проголосовало мало людей», и «почему победил не тот кандидат, которого я хотел», – а это я между дачей и избирательным участком выбрал дачу. Поэтому очень много таких моментов, по которым надо работать с избирателями. Конечно, партии и кандидаты будут работать, это само собой, у них задача – бороться за власть. Но что касается людей, которые должны будут технически обеспечить конституционное право граждан проголосовать, – вот тут нужно будет работать с тройным напряжением».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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