В Свердловской области будет 16 избирательных участков для инвалидов по зрению

Сегодня областной избирком утвердил постановление о перечне избирательных участков для голосования избирателей, являющихся инвалидами по зрению.

Как доложила зампред избирательной комиссии Елена Клименко, специальные участки будут открыты на территориях 9 муниципальных образований. По одному участку для инвалидов по зрению будет открыто в Верхней и Нижней Туре, Нижнем Тагиле, Ревде, Серове, Талице, Туринске, два – в Реже, семь – в Екатеринбурге, итого 16. Территориальным избиркомам рекомендуется использовать на таких участках специальные трафареты и информационные материалы, изготовленные с использованием шрифта Брайля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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