За пять лет судимые кандидаты в депутаты появились даже в «Единой России»

В Свердловской области завершается регистрация кандидатов на выборах депутатов 35 муниципальных дум. Несмотря на установку центра не выставлять кандидатов с погашенной судимостью, ни одна из парламентских партий, даже «Единая Россия», не смогла ей последовать. Более того, по сравнению с муниципальными выборами 2016 года количество выдвиженцев с криминальным прошлым выросло в полтора раза – с 40 до 66.

Как следует из информации в ГАС «Выборы», из 35 муниципалитетов, в которых проходят местные выборы, только в 11 нет ни одного ранее судимого кандидата. Это Ачит, Байкаловский муниципальный район, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Ивдель, Карпинск, Рефтинский, Среднеуральск, Староуткинск, Талица и Унже-Павинское сельское поселение.

В остальных территориях выдвинулись 66 судимых кандидатов, причем двое из них пошли на выборы сразу в двух городах. На момент написания материала были приняты решения о регистрации 50 кандидатов с погашенной судимостью, среди которых 23 самовыдвиженца, 9 единороссов, 8 коммунистов, три либерал-демократа и 7 «эсеров». По остальным решения о регистрации пока нет, или оно отрицательное.

«Единая Россия» пропустила на выборы судимых кандидатов в МО Алапаевском, Арамили, Белоярском, Каменске-Уральском и Каменском районе, Камышлове, Красноуфимске, Реже, Таборах. Кандидатов судили за грабеж, побои, хулиганство, оскорбление, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, нарушение правил торговли, превышение должностных полномочий, подделку документов, сбыт имущества, нажитого заведомо преступным путем.

Судимые кандидаты от КПРФ зарегистрированы в Алапаевском районе, Камышлове, Красноуфимске, Нижней Салде, Ревде, ЗАТО «Свободный», Слободо-Туринском МР. Список преступлений не слишком отличается – побои, превышение полномочий, причинение вреда здоровью, а также халатность и мошенничество.

«Эсеры» с сомнительным прошлым нашлись в Алапаевском, Белоярском, Реже, Красноуфимске. За плечами кандидатов – незаконное предпринимательство, нарушение правил торговли, побои, самоуправство, оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, неуплата алиментов.

Судимые кандидаты от ЛДПР обнаружились в Кушве и поселке Малышева. В их багаже – нарушение правил транспортной безопасности, причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта и, конечно же, побои.

Все то же самое и многое другое собрали кандидаты-самовыдвиженцы почти во всех перечисленных территориях. Здесь и причинение смерти по неосторожности, истязания, хранение наркотиков, кражи и хулиганство.

Отметим, что проверка документов кандидатов продолжается. Не исключено, что в ближайшем будущем появится информация о кандидатах, которые скрыли судимость. А в этом случае действует общее правило: таких граждан с выборов снимают. Те же, кто указал в заявлении о готовности баллотироваться свою судимость, имеют право идти на выборы, но информация об этом будет указана во всех информационных материалах, в том числе – на информационных плакатах на избирательных участках.

Как уже писал «Новый День», несмотря на то, что человек с погашенной или снятой судимостью считается чистым перед законом, избиратели все равно обращают внимание на кандидатов, которые в прежние годы имели проблемы с фемидой. В 2016 году самым неблагополучным в этом отношении муниципалитетом оказалась Кушва: из 94 кандидатов ранее судимы были 10, то есть 10,6%. На втором месте – МО Алапаевское, где ранее судимых было 9 из 82, то есть в процентном отношении даже больше – 11%. В этом году лидирует МО Алапаевское: на выборы выдвинулись 9 судимых кандидатов из 64, в Кушве – всего трое из 68. Зато в Каменском районе заявились 6 судимых кандидатов из 67.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.08.21

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