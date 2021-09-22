Депутат с пауком на голове и еще восемь: в местные думы прошли ранее судимые кандидаты

В Свердловской области подвели итоги местных выборов в 35 муниципальных образованиях. В 24 из них в депутаты баллотировались граждане, имеющие снятую или погашенную судимость. Таких было более 60. Депутатами стали девять, и некоторые – уже не в первый раз.

Например, в Арамили повторно стал депутатом от «Единой России» Сергей Царев, работающий в МКУ «Управление зданиями и автомобильным транспортом администрации Арамильского городского округа». У него имелась судимость по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», снята в 2006 году.

В Артемовском в местную думу прошел начальник производства Егоршинского радиозавода Михаил Корелин. Был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, судимость погашена в 2005 году.

Единоросс из Белоярского округа Игорь Полуяктов, индивидуальный предприниматель, был судим еще по УК РСФСР – за нарушение правил торговли, судимость погашена в 1996 году.

В думу Каменска-Уральского переизбрался на следующий срок начальник пожарной команды АО «Синарский трубный завод» Игорь Жихарев, ранее судимый за превышение должностных полномочий. Судимость погашена в 2008 году.

В Каменском районе избиратели уже повторно простили «ошибку молодости» врачу-терапевту Геннадию Лагутину, имевшему статью за хулиганство (судимость погашена в 2005 году).

А в думу Режа повторно избран, наверное, самый известный судимый депутат Свердловской области, ИП Евгений Сурнин. Он прославился в 2016 году благодаря колоритной татуировке. На приеме у губернатора свежеизбранный депутат неожиданно «сверкнул» изображением паука на затылке, фотографии разлетелись по интернету. У Сурнина имеется три судимости: две за хулиганство и одна – за злостное нарушение правил административного надзора. Все они были погашены еще в 1990-е годы.

Глава фермерского хозяйства, единоросс Александр Латников, тоже избран депутатом гордумы Режа повторно. Был судим за подделку документов и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Обе судимости погашены в 1997 году.

В Таборинской районной думе депутатом от ЕР стал начальник пожарной части Владимир Юнцевич, у которого была судимость за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, погашена в 2005 году.

В Тугулыме избиратели повторно доверили представлять свои интересы предпринимателю Рамису Мехти Оглы Искендерову. Его тоже судили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, судимость погашена в 2009 году.

Как уже писал «Новый День», довольно часто горожане относятся к факту судимости муниципальных депутатов философски. «Многие судимые кандидаты – известные люди в городе. До 2014 года закон не обязывал раскрывать сведения о погашенных судимостях, но сейчас если избиратель увидит эту информацию, он вряд ли поменяет свое мнение о кандидате – так мне кажется», – рассказывала «Новому Дню» председатель ТИК Алапаевска Ольга Торопова.

Напомним, среди кандидатов были и граждане, имеющие погашенные судимости по таким статьям как «Побои», «Причинение смерти по неосторожности», «Истязания», «Хранение наркотиков», «Кража», «Мошенничество», «Угроза убийством», «Неуплата алиментов». Им избиратели депутатские мандаты не доверили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 22.09.21

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