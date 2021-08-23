Синоптики предупредили об аномальной жаре и грозах с градом на Урале

В Свердловской области до 25 августа ожидается аномально жаркая погода. По сообщению Уральского гидрометцентра, температура воздуха будет на 7 и более градусов выше нормы, на юге региона возможно повышение до 36-38 градусов. При этом метеорологи предупреждают, что в области возможны грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. Непогода ожидается сегодня. Одновременно с этим действует предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

Добавим, с середины этой недели погода может испортиться из-за атмосферного фронта, идущего с европейской территории России, пройдут дожди. Это лето было одним из самых продолжительных – оно началось в первой декаде мая и длится до сих пор.

При этом в последнюю неделю в регионе сильно горят леса. Накануне из-за крупного пожара возле озера Глухое эвакуировали садоводов и туристов с двух баз отдыха.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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