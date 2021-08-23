В соцсетях начались предвыборные опросы свердловчан

Предвыборные штабы кандидатов в Госдуму вышли в социальные сети и мессенджеры, чтобы прорекламировать участников выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборные опросы попадались на глаза пользователям Facebook и Instagram. Сначала гражданину предлагают выбрать из списка город, в котором он проживает. Но список неполный – в него входят только города Серовского избирательного округа. Затем респонденту несколько раз показывают список кандидатов в Госдуму по этому округу, причем первым в списке указан действующий депутат от ЕР Антон Шипулин. Граждан спрашивают, знают ли они таких кандидатов, доверяют ли им, за кого из них бы они проголосовали. Также авторы опроса интересуются, замечали ли респонденты видеоролики или баннеры с Антоном Шипулиным.

Один из вопросов – «Как вы узнали об этом опросе?». Из вариантов ответа становится ясно, что опрос проводится практически во всех популярных социальных сетях – Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в Telegram и WhatsApp.

Серов, Евгения Вирачева

Серов. Другие новости 23.08.21

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