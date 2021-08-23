В Свердловской области напечатают 100 тонн избирательных бюллетеней

В Свердловской области начали печатать бюллетени для выборов депутатов Государственной думы, областного заксобрания и муниципальных дум.

Как сообщили в избиркоме, общий тираж составит 12 миллионов штук, общий вес – 100 тонн. Всего будет напечатано 80 видов бюллетеней (для голосования на выборах в Госдуму и региональное заксобрание – как по федеральному и общеобластному (единому), так и по одномандатным округам). В указанные 80 видов входят и бюллетени, которые будут использоваться на участках, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Напомним, избиратели получат два бюллетеня на выборах депутатов Государственной Думы – для голосования по «партийным спискам» и по одномандатным округам (на территории Свердловской области их семь). Еще два бюллетеня – по такому же принципу – выдадут избирателям для голосования на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области. Итого – 4 бюллетеня, каждый будет иметь свой оттенок защитной сетки. Кроме этого, в 35 муниципальных образованиях пройдут выборы в органы местного самоуправления. В этих городах и районах избиратели получат и пятый лист для голосования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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