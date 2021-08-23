Кандидаты в Госдуму поговорили о «паровозах», «денежных мешках» и новом Сталине

Сегодня в эфире ОТВ состоялись вторые за день дебаты кандидатов в Госдуму. На них пришли руководители отделений трех политических партий – Виктор Шептий (ЕР), Александр Ивачев (КПРФ) и Андрей Кузнецов (СР).

Вопросы, которые оппоненты задали Виктору Шептию, касались отмены пенсионной реформы и партийных «паровозов». Первый задал Ивачев, второй – Кузнецов. На первый Шептий ответил перечислением мер социальной поддержки, которые были введены для пожилых людей. Что же касается лидеров списка, которые никогда не становятся депутатами (имелся в виду губернатор Евгений Куйвашев), то, по словам Шептия, Куйвашев честно победил на праймериз, поэтому и возглавляет список.

Александра Ивачева спросили, что будет с КПРФ без Геннадия Зюганова. На что он ответил: «Многие говорили: не станет Ленина – где будут большевики? Но ничего, появился Сталин. И я не сомневаюсь, что коммунистическая партия будет и дальше идти вперед».

У Андрея Кузнецова Виктор Шептий спросил, есть ли у его партии волонтеры. На что лидер свердловских эсеров заявил, что людям они помогают, но несколько иначе: «Конечно, у партии власти больше мешков, набитых деньгами. Но мы помогаем гражданам защищать свои права. У нас действует Центр защиты прав граждан». Также Кузнецов посоветовал избирателям: «Когда к вам перед выборами придут люди с денежными мешками, возьмите у них все, что они вам дадут, а проголосуйте по справедливости».

Добавим, завтра на дебаты на ОТВ должны прийти кандидаты от «Гражданской платформы», РППС и Партии Роста, а на «4 канал» – эсеры, коммунисты и «пенсионеры».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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