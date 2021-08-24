Досрочное голосование в труднодоступных поселках начнется 10 сентября

Досрочное голосование по выборам депутатов Госдумы VIII созыва в труднодоступных и отдаленных территориях Свердловской области пройдет с 10 по 16 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое постановление принял сегодня областной избирком.

Как доложил секретарь ИКСО Игорь Буртов, обращения об организации досрочного голосования в труднодоступных территориях поступили от 14 теризбиркомов: Артемовского ГО, Байкаловского МР, Бисертского ГО, Верхотурского ГО, Гаринского ГО, Ивдельского ГО, Полевского ГО, ЗАТО «Свободного», Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Таборинского района, Тавдинского ГО, Тугулымского ГО, Шалинского ГО,

На участке в Таборинском районе будет организовано голосование для 139 избирателей, еще в 89 населенных пунктах – для 3506 человек, что примерно в два раза меньше, чем в 2016 году. Добираться до них сотрудники избиркомов будут на автомобилях, катерах и по железной дороге.

Член избиркома от партии «Парнас» Владимир Попов поинтересовался, будут ли на этих выборах присутствовать наблюдатели. Игорь Буртов заявил, что их непременно известят заранее. Председатель комиссии Владимир Русинов добавил: «Как правило, мы готовы взять наблюдателей на борт, но по опыту прошлых лет знаем, что желающих ехать в такую даль немного».

Кроме того, в избиркоме отметили, что избирателей из отдаленных сел обычно предупреждают о досрочном голосовании, «но это же такие люди – погода изменилась, они и уехали».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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