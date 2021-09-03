Предвыборная хитрость или перепись протестного актива: почему в Екатеринбурге стали разрешать митинги

Завтра в Екатеринбурге пройдет митинг против закона об иноагентах. Несогласные выйдут на площадь Обороны, площадку в центре города власти не одобрили, но сама акция протеста согласована. Аналогичную акцию в Москве не согласовали.

В Екатеринбурге это уже не первая акция, которая состоится летом: пару недель назад жителям разрешили протестовать на площади Труда против застройки Шарташа, до этого к заксо выходили лимоновцы" – и все прошло очень спокойно. Еще ранее власти согласовали «Стратегию – 6» – впервые за 16 месяцев. Все эти разрешенные акции состоялись летом, хотя несколько месяцев назад нельзя было легально участвовать в марше памяти Немцова и пикетах феминисток (не говоря уже о жестком разгоне акций в поддержку Навального).

«Дело в том, что формальной причиной запрета мероприятий был коронавирус. Скоро будут выборы, и если продолжать все запрещать, то могут появиться вопросы. В регионе, где я сейчас работаю, есть ограничение: в помещении может находиться не более 10 человек. Если посчитать комиссию, наблюдателей, полицию, то уже больше 10 человек будет. И тогда что, если сохранять все коронавирусные ограничения, то менять формат голосования на пеньковое? В период выборов коронавирусные ограничения надо смягчать. Иначе будет вопрос: почему мы не можем защищать Шарташ, а голосовать идти можем? По этой причине возникает окно возможностей для митингов и других подобных мероприятий. Неприятная вилка: или разрешать, или запрещать, но быть готовым, что люди выйдут, а потом еще и на вопросы о выборах отвечать. Региональным властям не позавидуешь, им приходится на жестком шпагате сидеть», – прокомментировал такие послабление политтехнолог Платон Маматов.

О том, что митинг против закона об иноагентах, как и все другие прошедшие летом акции протеста, не пугают власть, говорит и политолог Михаил Коробельников. «А что дают эти мероприятия? Ни одно из них не несет какую-либо угрозу. Важно понимать, что ни один митинг запретить невозможно, он в том или ином виде все равно состоится, если люди настроены. Такие мероприятия [как все, что разрешили с июля] не несут для власти никакой угрозы, но они отвечают запросам общества на какую-то оппозиционность», – отметил Коробельников.

По мнению юриста Юлии Федотовой, особой оттепели не случилось – Екатеринбург по сравнению со многими другими городами довольно «вольный» город. «У нас начинаются жесткие запреты тогда, когда в целом обостряется обстановка. «Стратегию-6», насколько я знаю, обычно разрешали, кроме редких случаев типа приезда Путина или ЧМ-2018. Или коронавируса. Почему феминисток запрещали, я не знаю, но в Екатеринбурге с согласованиями вообще нормально, такое, что не согласовали, бывает не часто – если организаторы вообще согласовывают. У нас и Навальный на площади Обороны выступал. Запрещают, когда есть какая-то сильно обостренная ситуация, а сейчас ее нет. И, видимо, нет ожиданий, что будет какая-то толпа протестующих» , – считает юрист.

Интересную версию выдвинул бывший глава штаба Навального (признан экстремистской организацией) в Екатеринбурге Юрий Кузьминых. По его мнению, такие легальные акции – это попытка пересчитать активистов или даже попробовать их контролировать, причем это не задумка региона, а федеральная установка.

«Мне кажется власть таким образом выявляет (тестирует) точки кристаллизации протестного актива. Штабы закрыты, но сторонники-то никуда не делись и не денутся. И им важно увидеть, кто в этой ситуации способен мобилизовать этих сторонников. Они, скорее всего, думают, что существует какая-то организационная сеть и хотят спровоцировать её на проявление», – прокомментировал Кузьминых. В таком случае власти будут наблюдать, сколько людей выходит на акции и кто они, и если кому-то удастся собрать действительно массовую акцию, то это будет поводом считать, что организатор и «подобрал» актив. «При этом они запускают явных «мурзилок», которым создают легенду, надеясь что они сделают протестный электорат управляемым», – добавил оппозиционер.

Первоначально площадкой акции против закона об иноагентах заявлена была площадь Труда, но (традиционно) по совпадению, она оказалась занята под другое мероприятие. Митинг проведут на площади Обороны, начало в 19:00.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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