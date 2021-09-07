В Свердловской области «граждане СССР» просят исключить их из списка избирателей

Свердловский избирком на конец августа принял более ста жалоб на нарушения в избирательной кампании. В том числе и обращения с требованием вычеркнуть просителя из списка избирателей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе избиркома, два таких заявления поступило из Верх-Исетского района Екатеринбурга, еще шесть – из Березовского и Верхнего Тагила. Все они были от «граждан СССР».

Как правило, эти люди заявляют, что юридически Советский Союз продолжает существовать, а поскольку они не меняли гражданство, то и участвовать в выборах РФ не могут. Поэтому просят исключить их из списка избирателей. В пресс-службе избиркома пояснили, что личные заявления граждан не являются основанием для такого действия.

«Граждане СССР» – неформальное движение, представители которого не признают законы РФ. Это проявляется даже на бытовом уровне. Например, они отказываются оплачивать коммунальные услуги. Летом 2019 года Верховный суд республики Коми признал экстремистским общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси» или «СССР». После этого сторонники движения «Граждане СССР» также подверглись уголовному преследованию как организаторы запрещенной в РФ экстремистской организации.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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