По 50 тысяч рублей получат ликвидаторы природных пожаров на Среднем Урале

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил премировать спасателей за ликвидацию природных пожаров, – сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Каждый работник Уральской авиабазы охраны лесов и лесничества, тушивший пожар, получит по 50 тысяч рублей. Премию выплатят 1,7 тысячам человек. Для этого из резервного фонда региона выделят 127 миллионов рублей.

Напомним, что Средний Урал остается лидером по числу лесных пожаров. По информации Уральской базы авиационной охраны лесов, на 6 часов утра 7 сентября действовало 42 лесных пожаров на площади 7 тысяч 363 га. 19 из них локализовано, 8 потушено.

Тема борьбы с природными пожарами поднималась на вчерашней «Прямой линии» с Евгением Куйвашевым. На ней глава поблагодарил волонтеров, которые безвозмездно помогают госструктурам тушить лес.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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