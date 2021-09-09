Уволенные с «Сысертского хлебокомбината» начали обращаться за пособием по безработице

В центр занятости начали обращаться сотрудники «Сысертского хлебокомбината», работу которого собственники решили свернуть. Пока пришли только два человека, статус безработных им еще не присвоен. Но в департаменте по труду и занятости готовятся к новым возможным обращениям.

«Пока мы не видим у себя бывших сотрудников хлебокомбината, но когда придут – начнем с ними работать. Может быть, им будет предложено пройти профессиональное переобучение или мы сможем их устроить на другие предприятия», – прокомментировала сегодня на пресс-конференции замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Напомним, на хлебокомбинате работало около двухсот человек. О закрытии предприятия им стало известно 1 сентября, их просто поставили перед фактом. Но еще до этого у сотрудников комбината были проблемы с получением зарплаты: ее задерживали, некоторые даже обращались в суд.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.09.21

Врач назвал самые уязвимые группы для ковида осенью 2021 года. / Общественники: Первоуральск хотят превратить в промышленный отстойник (ФОТО). / В Свердловской области стало больше любителей спорта и ЗОЖ (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»