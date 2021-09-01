Хлебозавод в Сысерти внезапно закрылся: ни мэрию, ни службу занятости об увольнении людей не предупредили

В Сысерти с сегодняшнего дня прекратил работу хлебокомбинат, который поставлял продукцию в местные школы и детсады, а также в магазины по всей области. Десятки сотрудников в один день остались без работы. Ни мэрию, ни службу занятости руководство предприятия об остановке деятельности не предупредило.

Сотрудники Сысертского хлебокомбината о своем увольнении узнали вчера вечером, а с сегодняшнего дня предприятие уже прекратило печь хлеб. Как пишет газета «Наша Сысертская неделя», сегодня товар не привезли ни в местные школы, ни в детсады, ни в магазины.

В Сысертском центре занятости населения «Новому Дню» рассказали, что действительно поступают обращения от сотрудников хлебозавода. Люди говорят, что их поставили перед фактом: с 1 сентября предприятие больше не работает.

«Мы от сотрудников только и узнали, что предприятие прекращает деятельность. Они были взволнованы, спрашивали, где им теперь искать помощи, – рассказала «Новому Дню» заместитель директора Сысертского ЦЗН Мария Гребнева. – По закону, если предприятие планирует остановить работу, руководитель должен сообщить в службу занятости за два месяца. Сотрудникам также должны сообщать за два месяца до увольнения. Этого сделано не было».

В ЦЗН сотрудникам посоветовали в случае нарушения их прав обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру, которые могут провести оценку ситуации с точки зрения закона. В службе занятости, в свою очередь, обещали уволенным людям помочь с трудоустройством, либо временно поставить на биржу труда.

В пресс-службе Свердловской областной прокуратуры на момент выхода материала комментарий получить не удалось: на звонки никто не отвечал.

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских сообщил «Новому Дню», что собственник предприятия – частное лицо. В администрацию города он не обращался, об остановке предприятия не сообщал. Жалоб от рабочих тоже не было.

«Завод находится в частной собственности. По закону №131 об органах местного самоуправления, я не занимаюсь оценкой законности или незаконности деятельности частных предприятий. Это вопрос к правоохранительным, надзорным органам. И к самому собственнику вопрос – почему он закрывает завод?» – отметил Дмитрий Нисковских в беседе с корреспондентом «Нового Дня».

На вопрос, не боится ли он протестов в связи с увольнением большого количества сотрудников, глава Сысерти ответил: «Волнений в городе [в связи с закрытием завода] я не опасаюсь. У нас достаточно рабочих мест, есть вакансии в службе занятости. Дефицита хлеба тоже это не повлечет. Есть частные пекарни, кондитерские. Они тоже могут трудоустроить работников завода, разнорабочие тоже работу найдут».

По данным системы «Контур-фокус», часть счетов хлебокомбината арестованы. Ему грозит иск о банкротстве – как минимум один из кредиторов заявил о таком намерении. Арбитражный суд завален исками к заводу – деньги требуют частные компании, энергетики, газовики. Также открыто четыре исполнительных производства: два из-за невыплаты налогов, два по другим причинам. Общая сумма составляет 534 тысячи рублей. Если два года назад серьезную долю прибыли комбинат получал на госзаказах, то в этом году предприятие не участвовало ни в одной госзакупке. А кроме того, комбинат уже втянут в суды из-за невыплаты зарплаты – такое дело рассматривается в Сысертском районном суде, истец – Виталий Мурашкин.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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