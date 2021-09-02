Прокуратура: долги по зарплате на Сысертском хлебокомбинате были и раньше

Сотрудникам Сысертского хлебокомбината и до закрытия регулярно задерживали зарплату, также деньги не выплачивали уволенным работникам, – сообщили в прокуратуре Свердловской области. Накануне надзорные органы начали очередную проверку на предприятии.

«Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку по поступившей от Сысертского центра занятости информации о возможных нарушениях трудового законодательства. Уже установлено, что у ООО «Сысертский хлебокомбинат», ООО «Каравай», а также у индивидуального предпринимателя Артемьева Д. Ю. (директор хлебокомбината, – прим. ред.) перед работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы», – сообщили в пресс-службе Свердловской области, добавив, что размер долга еще предстоит установить.

Также в прокуратуре рассказали, что на предприятии и ранее регулярно задерживали зарплату. Например, в марте 2021 года только после вмешательства надзорных ведомств 197 работникам выдали 2,9 миллиона рублей. Кроме того, 805 тысяч получили 24 уволенных ранее сотрудника. В мае 2021 года хлебокомбинат был привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы», предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей.

Аналогичная проверка проходила и в июне. Тогда после вмешательства прокуратуры Сысертский хлебокомбинат погасил долги перед 13 уволенными работниками, выдав им 396 тысяч рублей. Еще некоторым уволенным вернули деньги только через суд (8 человек полоучили 213 тысяч рублей). Тогда же по постановлениям Сысертской межрайонной прокуратуры ООО «Сысертский хлебокомбинат» было привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок заработной платы», а месяцем позже – по ч. 1 ст. 13.19 КоАП РФ «Непредоставление первичных статистических данных». Общий штраф составил 50 тысяч рублей.

По результатам нынешней проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, Сысертский хлебокомбинат вчера объявил о закрытии. Ни сотрудников, ни центр занятости не предупредили об увольнении 200 человек, что должно было быть сделано по закону за два месяца до остановки предприятия. Проверку на предприятии начал следственный комитет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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