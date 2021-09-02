Школам Сысерти после закрытия хлебокомбината нашли новых поставщиков: «Дети у нас не голодают»

Школы Сысерти, которые раньше получали хлеб от местного комбината, после его закрытия перезаключают контракты с другими поставщиками либо переходят на самостоятельное изготовление выпечки. «Дети у нас не голодают», – заявила «Новому Дню» начальник управления образования Сысерти Оксана Колясникова.

Напомним, накануне стало известно, что Сысертский хлебокомбинат закрывается. Со вчерашнего дня печи были остановлены, а сотрудникам сообщили об увольнении. Местные СМИ писали, что детсады и школы уже вчера не получили хлеб, который комбинат должен был поставлять по условиям контракта. Но в управлении образования эту информацию опровергли.

«Вчера были последние поставки от Сысертского хлебокомбината. А с сегодняшнего дня школы либо сами выпекают хлеб, либо перезаключают договор на поставку с другими производителями, – рассказала Оксана Колясникова. – Но я хочу сказать, что округ у нас большой, в нем много сел и поселков. И на местах чаще всего школы и детсады заключают контракты с местными пекарнями. Многие хлеб получают от Арамильского, Режевского хлебокомбинатов. От Сысертского комбината хлеб получали единицы школ в городе».

По словам начальника управления образования, контракт со школами был расторгнут по форс-мажорным обстоятельствам, что позволяет учреждениям оперативно найти новых поставщиков, поскольку деньги заранее комбинату не выплачивались.

Сысертский хлебозавод закрывается из-за долгов. Более 200 сотрудников предприятия останутся без работы, более того – им не выплатили зарплату за предыдущие месяцы. Проверку начали Следственный комитет и прокуратура.

Екатеринбург, Сысерть, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Сысерть. Другие новости 02.09.21

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