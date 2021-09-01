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Среда, 1 сентября 2021, 16:29 мск

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СК выясняет, почему на внезапно закрывшемся Сысертском хлебокомбинате не платили зарплату

Следственным отделом по городу Сысерти организована доследственная проверка сообщения СМИ о невыплате на протяжении нескольких месяцев заработной платы работникам на местном хлебокомбинате. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

Сотрудники Следственного комитета опрашивают рабочих и руководство предприятия, изучают бухгалтерскую документацию.

На момент закрытия на предприятии работало более двухсот человек. Как сообщал «Новый День», по словам сотрудников, их поставили перед фактом: с 1 сентября предприятие больше не работает. Об увольнении людей собственник ни мэрию, ни службу занятости не предупредил.
Хлебокомбинат поставлял продукцию в магазины по всей области, а также в местные школы и детсады.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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