В Арбитражный суд Свердловской области подан иск о банкротстве Сысертского хлебокомбината. Он поступил сегодня от ООО «Торговый дом «Развитие», в картотеке суда дело еще не зарегистрировано, узнать подробности невозможно. Но, вероятнее всего, таким образом ТД «Развитие» пытается вернуть деньги за товар, который хлебокомбинат получил еще в конце 2020 года. Ранее в арбитраже рассматривали спор из-за отсутствия оплаты, хлебокомбинат должен контрагенту более 800 тысяч рублей. Других исков о банкротстве пока нет, но сейчас рассматривается почти два десятка дел, в которых предприятие выступает как ответчик – деньги требуют и коммерсанты, и энергетики, и газовики.

Накануне стало известно, что Сысертский хлебокомбинат закрывается. Это стало неожиданностью даже для его сотрудников, людей просто поставили перед фактом, что с 1 сентября они теряют работу.

Между тем летом предприятию предлагали субсидию как меру господдержки. «Министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области предлагало предприятию господдержку в виде субсидий, которые в начале лета распределялись между хлебокомбинатами области. Но руководство сысертского предприятия не откликнулось на это предложение. По всей видимости, собственники приняли решение свернуть этот бизнес», – сообщили сегодня в минАПК.

По данным министерства, из-за закрытия комбината дефицита хлеба не ожидается. Школы Сысерти тоже не останутся без хлеба.

Известно, что хлебокомбинат на протяжении нескольких месяцев не выплачивал зарплату, «Новый День» ранее сообщал, что один из сотрудников судился по этому поводу. После скандала в СМИ, связанного с закрытием предприятия, СК и прокуратура заявили, что проводят проверку.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.21

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