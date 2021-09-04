Кекс «Свердловский» больше не делают в Сысерти – где теперь купить и как приготовить самому (ФОТО)

В Свердловской области закрылся Сысертский хлебокомбинат – хозяева просто решили, что больше не хотят заниматься этим предприятием, бросив 200 работников без зарплат и трудоустройства. А еще уральцы остались без любимого лакомства – кекса «Свердловский». Его делают и другие хлебные предприятия, например, «Велес», «Реж-хлеб», десерт можно встретить в кофейнях «Папа Карло» в Екатеринбурге. Однако по исконной, гостовской рецептуре, придуманной советскими технологами с Урала, кекс не печет почти никто. Но можно приготовить его самостоятельно.

Подлинный рецепт публиковала «Областная газета» несколько лет назад – журналисты поговорили с бывшим начальником управления пищевой промышленности региона Николаем Нуримановым. Он дал задание подчиненным придумать свой региональный продукт, как это было принято в то время. Рецепт создала заведующая Центральной лабораторией управления пищевой промышленности региона Валентина Фролова в конце 60-х годов прошлого века.

Рецепт кекса «Свердловский»

200 г муки

110 г сахара

два яйца

130 г сливочного масла

130 г изюма

85 г сгущённого молока

0,5 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. десертного вина

1 ч. л. ванильного сахара

60 г сахара и 25 г воды для сиропа

Все продукты должны быть комнатной температуры. Изюм нужно заранее промыть и вымочить в горячей воде – желательно в течение нескольких часов (можно поставить на ночь), затем остатки воды слить, изюм слегка отжать и дать обсохнуть. Духовку прогреть до 170 градусов.

Сливочное масло взбить с сахаром, вбить сгущенку, яйца по одному. Просеять муку, вмешать ее в яично-масляную смесь, добавить разрыхлитель и ванильный сахар, затем – вино и изюм. Тесто хорошо вымешать. В слегка смазанную маслом форму выложить тесто. Выпекать в духовке, не открывая ее, около часа до румяной корочки. Кекс в процессе выпекания может треснуть – это нормально, поскольку форма быстрее нагревается по краям, соответственно, и тесто там схватывается быстрее, а в середине только начинает прогреваться.

Готовому кексу дать остыть. Сварить сахарный сироп – полить им выпечку, и когда глазурь застынет, подавать к столу.

Мы тоже приготовили кексы по гостовскому рецепту, и посоветовали бы тем, кто не любит слишком сладкую выпечку, положить на треть меньше сахара – возможно, его стало больше в сгущенном молоке по сравнению с советской сгущенкой, и чтобы добиться вкуса из детства, вероятно, придется поэкспериментировать с регулировкой сладости.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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