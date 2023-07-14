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Пятница, 14 июля 2023, 13:17 мск

Новости Екатеринбургу 300 лет

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300 фактов о Екатеринбурге. Тут придумали свой кекс

Факт 167. В Свердловске технологи пищепрома постоянно придумывали разные рецепты, поэтому множество кулинарных брендов, связанных с городом, популярны до сих пор. Например, знаменитый кекс «Свердловский». Его придумали по заданию начальника управления пищевой промышленности региона Николая Нуриманова. Требований было два – чтобы продукт был вкусным и привлекательным на вид.

Сам рецепт разработали в Центральной лаборатории управления пищевой промышленности региона под руководством ее заведующей Валентины Фроловой. В нем были и десертное вино, и сгущенка, и сливочное масло, а еще для выпечки придумали и создали специальную ромбовидную форму, которая потом стала фирменной для «Свердловского».

Кекс производят до сих пор – предприятия «Велес» и «Реж-хлеб».

© 2023, РИА «Новый День»

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