Иск о банкротстве «Сысертского хлебокомбината» подала налоговая

«Сысертский хлебокомбинат» получил второй иск о банкротстве – свои требования выдвинула налоговая. Арбитражный суд еще не зарегистрировал требования, их сумму уточнить пока невозможно. Ранее фискалы в суд на предприятие не подавали. Первый иск о признании компании несостоятельной вчера подало ООО «Торговый дом «Развитие», ранее эта фирма отсудила у хлебокомбината более 800 тысяч рублей за поставки, сделанные еще в 2020 году. Но, вероятно, деньги так и не были перечислены.

В последний день августа сотрудников «Сысертского хлебокомбината» поставили перед фактом,что с 1 сентября предприятие закрывается и они теряют работу. К тому моменту люди несколько месяцев не получали зарплату, в этом сейчас разбираются прокуратура и СК. Накануне в минАПК сообщили, что они готовы были выделить субсидию в качестве меры поддержки, однако руководство компании на предложение не откликнулось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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