Уволенным работникам Сысертского хлебокомбината выплатили все долги по зарплате

Сотрудникам Сысертского хлебокомбината, который внезапно закрылся с 1 сентября, после возбуждения уголовного дела выплатили всю зарплату за несколько месяцев. Точную сумму в Следственном комитете назвать пока не смогли, но речь идет о миллионах рублей.

«В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» руководство хлебокомбината приняло меры по полному погашению задолженности по зарплате перед рабочими. Расследование продолжается», – сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Назвать конкретные суммы долга в СКР пока не смогли, подсчет продолжается. Но поскольку зарплату не платили более двух месяцев, а общее количество сотрудников на предприятии – 200, речь идет о миллионах рублей.

Напомним, Сысертский хлебокомбинат 1 сентября объявил о прекращении деятельности. При этом руководство не подавало уведомлений в Центр занятости населения, как полагается в таких случаях. Работники о закрытии предприятия тоже узнали по факту. На тот момент зарплату задерживали уже не один месяц. Причем это не первый случай. Только в 2021 году прокуратура Свердловской области дважды выявляла факты невыплаты зарплаты на Сысертском хлебозаводе. Люди получали свои деньги по решению суда, а руководство предприятия было оштрафовано.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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