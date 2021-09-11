В Свердловской области началось досрочное голосование

В труднодоступных и отдаленных поселениях Свердловской области с 10 по 16 сентября проходит досрочное голосование на выборах в Госдуму и региональное заксобрание.

Вчера члены УИК добрались до избирателей отдаленных населенных пунктов Ивдельского городского округа. Уже проголосовали жители поселков Хорпия и Бурмантово.

«Всего в труднодоступных и отдаленных территориях зарегистрировано порядка 160 избирателей. 11 сентября с утра вездеход едет по маршруту Вижай – Ушма – Вижай», – рассказала председатель Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии Елена Каримова.

Сегодня, 11 сентября, пройдет голосование в поселках Глухарный, Пакина и Понил Ивдельского городского округа. Члены избирательной комиссии передвигаются на вездеходах, лодках и по железной дороге узкоколейке. В воскресенье, 12 сентября, будут голосовать жители поселка Шипичный, сообщили в пресс-службе свердловской облизбиркома.

За доставку членов УИК в пункты голосования отвечает Министерство общественной безопасности Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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