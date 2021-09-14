Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала малые партии объединиться вокруг «Новых людей»

Одна из самых популярных женщин-политиков в России, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева посетила Екатеринбург. Она встретилась со сторонниками и кандидатами партии «Новые люди», от которой сама баллотируется в депутаты Госдумы. Гостья призналась, что в восторге от уральской столицы, а также рассказала, зачем идет в российский парламент и что надеется изменить в стране.

На встрече с уральцами Сардана Авксентьева сделала несколько заявлений. Она призвала малые партии объединиться вокруг «Новых людей», которые, по последним социологическим замерам, имеют наибольшие шансы на прохождение в Госдуму.

«Старые парламентские партии уже слились в единую партию власти. Они прочно засели в Госдуме, заняли круговую оборону и отстреливают всех, кто хочет пройти этот пятипроцентный барьер. Если посмотреть программы других непарламентских партий, то у нас есть много общего. Мы можем объединить наши усилия», – предложила кандидат от «Новых людей».

Также Сардана Авксентьева отметила важность высокой явки на выборах. По ее словам, те, кто не пришел голосовать, оставляют возможность для махинаций с чистыми бюллетенями, поэтому мобилизация избирателей необходима. «Народный мэр» Якутска считает Екатеринбург городом, где живут люди с активной гражданской позицией, именно поэтому рейтинг партии на Среднем Урале выше, чем в соседних регионах.

«Я впервые в вашем городе, и даже не ожидала, что здесь так хорошо. Поверьте мне, есть масса российских городов, где дела обстоят гораздо хуже. Как бывший мэр я знаю, с какими проблемами сталкиваются российские муниципалитеты», – похвалила Екатеринбург Сардана Авксентьева.

Она заявила, что главная проблема в стране заключается в том, что власть не слышит людей. И в том, что российские города делятся на столичные и провинциальные.

«В идеале надо стремиться к тому, чтобы каждый поселок и город, вне зависимости от его удаленности от столицы, был комфортным. Полагаю, что мы все по праву рождения в такой великой державе, как Россия, можем рассчитывать на достойный уровень жизни. У нас должен быть тротуар, должна быть лампочка, должна быть школа для детей. Казалось бы, это элементарные вещи. Но надо их делать. Когда я заступала на должность главы Якутска, то провела бюджетный анализ и была изумлена, какие огромные деньги мы тратим на IT. При этом у нас были микрорайоны без уличного освещения», – сказала Сардана Авксентьева.

Также она объяснила, почему в первый же год работы главой города решила продать служебные автомобили мэрии.

«Иногда муниципалитеты находятся в такой нищете, что не хватает денег на содержание школ и детских садов. Да еще и изношенные коммунальные сети, что для Якутии с ее аномальными холодами было большой проблемой. Я полагаю, что в таких условиях аморально разъезжать на дорогих машинах. И я на себе испытала, что вполне комфортно можно ездить на любой машине», – отметила экс-мэр.

Сардана Авксентьева также отметила, что в случае избрания ее депутатом Госдумы она хотела бы поработать в комитете по бюджету, так как профессионально разбирается в бюджетном планировании и технико-экономических документах. Журналисты заметили, что даже в случае прохождения в Госдуму фракция «Новых людей» будет слишком мала, чтобы на что-то повлиять. На это Сардана Авксентьева ответила, что готова бороться, так как «прокачала этот скилл» во время работы в Якутске, где в городской думе большинство тоже было у «Единой России».

На заключительный вопрос, почему в России так мало известных женщин-политиков, Сардана отшутилась: «Наверное, не у всех такие хорошие мужья, как у меня». Ее супруг Виктор Авксентьев – кандидат экономических наук и имеет три диплома о высшем образовании.

Екатеринбург, Елена Васильева

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