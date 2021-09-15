Избиратели в свердловской глубинке получили по 6 бюллетеней

В сельском поселении Унже-Павинское прошло досрочное голосование. Жителям труднодоступных поселков Новоселово и Яшкино выдали больше всех бюллетеней в Свердловской области – по 6 штук на каждого избирателя.

Как пояснили в областном избиркоме, в этих двух поселках остались проживать только 6 избирателей. Это пенсионеры, которые не хотят уезжать. Для них голосование было организовано в Унже-Павинском СП, на участке № 880. Для организации поездки членам УИК администрация села предоставила лодку. Избирателей оповестили о досрочном голосовании заранее, из 6 пенсионеров проголосовали 5.

В этом году в Единый день голосования жителям Унже-Павинского СП предстоит избирать депутатов четырех уровней: Госдумы, заксобрания, Таборинской районной думы и думы сельского поселения. Поэтому каждый избиратель получает по шесть бюллетеней – наибольшее количество бюллетеней по всей Свердловской области.

Унже-Павинское СП, Елена Владимирова

Унже-Павинское СП. Другие новости 15.09.21

Развязку на Луганской – Объездной к обещанному сроку полностью не открыли. / Впервые в России: в приморском океанариуме родился детеныш белухи. / 15 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»