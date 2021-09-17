В труднодоступных деревнях досрочно проголосовали 50% избирателей

В досрочном голосовании по выборам депутатов Госдумы и заксо приняли участие 1822 избирателя, проживающих в труднодоступных и отдаленных деревнях и селах Свердловской области. Это 50% граждан, занесенных в списки для голосования.

Как сообщает областной избирком, досрочное голосование в глубинке проводилось в период с 10 по 16 сентября 2021 года. Оно затронуло избирателей из отдаленных деревень 14 муниципалитетов: Артемовского, Байкаловского района, Бисертского округа, Верхотурья, Гаринского, Ивдельского округов, ЗАТО Свободный, Полевского, Серовского, Сосьвинского, Таборинского, Тавдинского, Тугулымского, Шалинского округов. В некоторых деревнях проживают от одного до пяти избирателей, однако для них тоже было организовано досрочное голосование.

В отдаленные районы члены УИК добирались на вездеходах и лодках.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

На Среднем Урале стартовали выборы. / 17 сентября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Архивы «Нового Дня» о лопнувшем «Банке 24.ру». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»