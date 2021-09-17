Пациенты из «красной зоны» не смогут проголосовать на выборах

Людям с ковидом, которые находятся в «красной зоне», не предоставляется право проголосовать на нынешних выборах.

Как сообщила «Новому Дню» заведующая инфекционным отделением ГКБ №40, врач из «красной зоны» Анна Овчинникова, ее пациенты в выборах не участвуют.

«Чтобы зайти в «красную зону», нужна специальная одежда, обработка и так далее, – сказала «Новому Дню» Анна Овчинникова. – Членам избирательной комиссии туда просто не зайти. А пациенты из реанимации из-за тяжести своего состояния голосовать просто не смогут».

К разговору подключилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, она сообщила «Новому Дню», что заявлений из больниц с желанием пациентов проголосовать, поступило очень немного. «Им пока не до голосования», – подытожила Мерзлякова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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