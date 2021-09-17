Избирком обнародовал первые данные о явке в Свердловской области

Обнародованы первые данные о явке на выборах в Свердловской области. Как сообщили в избиркоме, к 15:00 она составила 13,45%. Следующие данные будут обнародованы сегодня после 20:00, когда участки уже закроются.

Напомним, жители Свердловской области выбирают депутатов Госдумы и законодательного собрания. Выборы продлятся до 19 сентября включительно.

В 2016 году итоговая явка на выборах в регионе составила 41,25%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.09.21

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